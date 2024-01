Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Ełku? Bądź na bieżąco

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych poza określonymi dniami. Lecz, mimo że do Sylwestra jeszcze kilka dni, to niestety już słychać odgłos odpalanych petard. I właśnie taki dźwięk usłyszeli dzielnicowi w Starych Juchach. Mieszkaniec strzelał petardami w centrum miejscowości. Spotkanie z policjantami zakończyło się dla niego mandatami na kwotę 1 tys. złotych.

50-latek nie pozostawił policjantom wyboru i swoim zachowaniem zmusił ich do doprowadzenia do komendy. Nietrzeźwy podczas wizyty w galerii handlowej podpalił śmietnik, nie chciał opuścić toalety, był wulgarny i nie wykonywał poleceń, utrudniając policjantom spokojne przeprowadzenie interwencji. Kosztowało go to 1100 złotych.

Targowiska, zarówno wiejskie, jak i miejskie, zawsze były ważnym elementem lokalnej społeczności. Można tam było nie tylko kupić czy sprzedać wszelakie produkty, ale podsłuchać, co dzieje się w okolicy i w kraju i wymienić się ciekawostkami z codziennego życia. Jak mogłaby wyglądać lista zakupów w pierwszej połowie XX wieku? Ile kosztowały wówczas produkty spożywcze, a przede wszystkim, jak takie targowisko wyglądało? Podglądamy sprzedawców i kupców na starych, archiwalnych zdjęciach.