Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Ełk, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tropił ofiary jak myśliwy. Najlepiej te, które były atrakcyjne, miały pieniądze oraz znalazły się na życiowym zakręcie. Oferował pomoc i atencję, a gdy je złapał, zaciskał pętlę. Dla własnych korzyści potrafił je odurzyć i nakręcić film o charakterze pornograficznym, z ich udziałem. Jeśli się stawiały, szantażował, bił je i poniżał. Gdy szły na policję nazywał je alkoholiczkami oraz uzależnionymi od narkotyków prostytutkami, a najgorsze było to, że wymiar sprawiedliwości wolał wierzyć jemu. Do czasu… Co takiego zrobił „Iwo Rak” i komu nadepnął na odcisk, że dziś przebywa w areszcie?

Kierowca mercedesa potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych. 15-latka trafiła do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Rynie na ulicy Kopernika. Policjanci przypominają, że piesi są szczególnie narażeni na negatywne skutki zdarzeń drogowych.