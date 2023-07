Ełk: Przestępca handlował kradzionymi ciągnikami

Pierwsza z kradzieży miała miejsce kilka miesięcy temu, w maju. Mężczyzna zrobił zdjęcia jednego z ciągników, a następnie opublikował ogłoszenie o jego sprzedaży na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. Znalezienie naiwnego nabywcy nie było trudne, a złodziej zamówił lawetę, aby ukraść pojazd spod domu nieświadomego właściciela. Na szczęście, ten ostatni w porę dowiedział się o planowanym przestępstwie i zaalarmował policję, co zmusiło sprawcę do ucieczki.

Niezrażony niepowodzeniem, 31-latek podjął kolejną próbę. Tym razem skupił się na innym nieczynnym ciągniku, który stał na prywatnej posesji w okolicy, gdzie wcześniej mieszkał. Ponownie wykorzystując internet, umieścił ogłoszenie o fikcyjnej sprzedaży pojazdu. Potencjalny nabywca szybko się znalazł, a złodziej zaaranżował transport lawetą, by ukraść ciągnik. Tym razem jednak właściciele zdążyli zareagować, co zmusiło 31-latka do ucieczki. Policja, posiadając już pewne dane na temat podejrzanego, szybko namierzyła go i dokonała aresztowania.

W trakcie śledztwa okazało się, że przestępca miał na swoim koncie także kradzieże artykułów spożywczych i przemysłowych ze sklepów o wartości blisko 750 złotych.

Oba skradzione ciągniki zostały wycenione na kwotę 8 tysięcy złotych. Na 31-latka zostały nałożone zarzuty za kradzież z włamaniem i kradzież, za które może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.