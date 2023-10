Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie mieszkania są teraz najmodniejsze. Zobacz, jak pięknie można urządzić dom dla rodziny z dziećmi. Kwiaty doniczkowe to teraz hit”?

Przegląd tygodnia: Ełk, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie mieszkania są teraz najmodniejsze. Zobacz, jak pięknie można urządzić dom dla rodziny z dziećmi. Kwiaty doniczkowe to teraz hit Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe. 📢 Wypadek na obwodnicy Olecka Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było prawdopodobną przyczyną wypadku do którego doszło na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą na Świętajno. W zderzeniu busa z osobówką ucierpiał 31 – letni kierowca toyoty. Droga w tym miejscu była zablokowana, a objazd odbywał się przez miasto Olecko.

📢 Ełk: Niebezpieczne i kosztowne zdarzenie pijanego rowerzysty Nie bez kozery istnieje przepis zakazujący nietrzeźwym rowerzystom poruszanie się po drogach. Alkohol zaburza równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Pokazuje to chociażby sytuacja z powiatu ełckiego. 28-latek jadąc rano rowerem do pracy przewrócił się na drodze i wymagał pomocy medycznej. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Ełk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Zmarłych w Pokemon GO. Zobacz, jakie atrakcje zostały przygotowane na początek listopada. Wydarzenie Dia de Muertos Dzień Zmarłych w każdej kulturze jest obchodzony inaczej, jednak data i tematyka są często bardzo zbliżone. Twórcom gier wideo pozwala to na dodawanie do swoich produkcji tematycznych wydarzeń, dzięki którym można pozyskać zawartość niedostępną w normalny sposób. Zobacz, co pojawi się w Pokemon GO z okazji hiszpańskiego Dnia Zmarłych, czyli Dia de Muertos.

📢 Ełk: Policjanci pomogli mężczyźnie, który nocą leżał na chodniku Policjanci z Ełku pomogli mężczyźnie, który nocą leżał na chodniku. Temperatury są już niskie, a wychłodzony 56-latek w stanie nietrzeźwości nie mógł poruszać się o własnych siłach. Po badaniach lekarskich, w trosce o jego życie i zdrowie, policjanci przewieźli go do komendy. 📢 Olecko: XVIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej [WIDEO] W dniach 24-25 października 2023 roku w sali kina Mazur w Olecku odbył się XVIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej. 📢 Krótko, długo, a może na łyso? Co się nosi na męskiej głowie Prawda leży na głowie, a na głowie leży włos. Tak samo, jak kobiety, mężczyźni także zaczęli traktować swoje fryzury z powagą, odkrywając w tym procesie prawdziwy kosmiczny potencjał. Czy to znaczy, że mężczyźni dbają o swoje włosy tak samo jak kobiety? Otóż, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje w tajemniczym świecie męskich salonów fryzjerskich, to przygotujcie się na fascynującą podróż przez kosmiczne zakamarki męskich fryzur! Pan Radek, szef salonu fryzur męskich wytłumaczy, jak zmieniają się trendy.

📢 Najmodniejsze znicze – nowości na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz, jak pięknie oświetlić grób na 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych 2023 już lada chwila i zastanawiamy się, jak udekorować w tym roku groby bliskich. Płyty nagrobne chcemy ozdobić pięknymi stroikami i kompozycjami na cmentarz, ale nie możemy zapomnieć o wyjątkowym oświetleniu. Zobacz, jakie wzory zniczy to nowości. Te nowoczesne znicze są teraz najchętniej kupowane przez Polaków. 📢 Olecko: Konferencja - "Zamek w Olecku - Dawniej i dziś" Powiat Olecki, Zespół Szkół Technicznych w Olecku i Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „ZAMEK” zapraszają na konferencję "Zamek w Olecku - Dawniej i dziś".

📢 Kiszenie kapusty w Sedrankach - Zapowiedź Sołtys wsi Sedranki i koło gospodyń wiejskich "Sedranianki" zapraszają na kiszenie kapusty, które odbędzie się 28.10.2023 r. o godzinie 15:00.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week