Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W okresie przedświątecznym uważajmy na SMSy od fałszywych firm kurierskich”?

Przegląd tygodnia: Ełk, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W okresie przedświątecznym uważajmy na SMSy od fałszywych firm kurierskich Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki. Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska. W wiadomości podany jest także link. Po kliknięciu w ten link możemy stracić sporo pieniędzy! 📢 Olecko: Andrzejkowa potańcówka [WIDEO, ZDJĘCIA] Zajęcia terapeutyczne nabierają nowego wymiaru w Olecku, gdzie 30 listopada hala "Lega" stała się areną niezapomnianego świętowania Andrzejek. 📢 Te produkty jedz przy smogu. Pomogą chronić płuca i organizm przed zanieczyszczeniami powietrza. Tak wygląda dieta antysmogowa Zimowa atmosfera jest gęsta od smogu, który obciąża siły obronne organizmu. Przez zanieczyszczenia powietrza częściej łapiemy infekcje oddechowe, kaszlemy, mamy mdłości i ból brzucha. A także chorujemy na serce, a nawet raka piersi. Tymczasem ochronę organizmu przed smogiem można skutecznie wspomóc za pomocą odpowiednich produktów spożywczych. Zobacz, co jeść w diecie antysmogowej.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Ełk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grudzień 2023 w Ełku: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ełku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Zagubiony i wychłodzony mężczyzna błąkał się po mieście”?

📢 Duży wyciek danych logowania polskich internautów Jak zweryfikować, czy moje dane logowania wyciekły i jak lepiej chronić swoje dane w Internecie. Zachęcamy do zapoznania się z poradami zespołu CERT POLSKA (CSIRT NASK).

W tym tygodniu w darknecie opublikowany został duży zbiór danych wykorzystywanych do logowania przez polskich użytkowników internetu. Zbiór zawiera loginy i hasła do popularnych serwisów takich jak: Facebook, Allegro oraz poczty elektronicznej Onet i WP. 📢 Olecko: Policjanci zatrzymali poszukiwanego Oleccy policjanci zatrzymali 21-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Olecku. Do odsiadki ma 100 dni. 📢 Pisz: Ukradł cztery opony, bo w swoim samochodzie miał już zużyte Piscy kryminalni zatrzymali 34-letniego mieszkańca Pisza podejrzanego o kradzież czterech opon samochodowych wartości 880 zł. Do zdarzenia doszło nocą. Opony zostały skradzione z terenu komisu samochodowego. Sprawca przyjechał na miejsce swoim autem. Wszedł na teren komisu przez dziurę w płocie. Ukradł leżące tam cztery opony, a zrobił to, bo swoje miał już zużyte. Policjanci odzyskali skradzione mienie, a 34-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa.

📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 Ełk: Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży Czy Twoje dziecko ma trudności w kontaktach społecznych? Doświadcza sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych czy przeżywa trudności emocjonalne? Jeśli tak, to nie zwlekaj. Zgłoś się do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

📢 Ełk: Zagubiony i wychłodzony mężczyzna błąkał się po mieście Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli mężczyznę, który był zagubiony i zziębnięty. Okazało się, że to obcokrajowiec, który podczas podróży miał przesiadkę w Ełku, jednak uciekł mu autobus i rozładował się telefon. Nocą w obcym mieście zupełnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Policjanci z troski o jego życie i zdrowie zawieźli go na noc do ogrzewalni i wskazali odpowiedni przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.

📢 KPP Ełk: Cztery osoby ranne po wypadku niedaleko miejscowości Bobry Służby pracowały dziś na miejscu groźnego wypadku na trasie Ełk-Grajewo. Po zderzeniu dwóch samochodów i dachowaniu jednego z nich do przydrożnego rowu, cztery ranne osoby trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. 📢 Dokąd wyjechać w 2024 roku? Polskie miasto wyróżnione przez amerykański magazyn podróżniczy Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa? 📢 Rozpoczęcie sezonu na ełckim lodowisku 1 grudnia rusza kolejny sezon łyżwiarski - zostanie otwarte kryte lodowisko w kompleksie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

📢 Adwent 2023 – czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia Zbliża się adwent, wyjątkowy czas oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa, który stanowi nieodłączną część liturgicznego roku kościelnego. Adwent 2023 rozpocznie się 3 grudnia, a zakończy Wigilią, 24 grudnia, obejmując cztery niedziele. To symboliczne przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, pełne modlitw, refleksji i radosnego oczekiwania.

📢 Wyciek danych medycznych z ALAB Laboratoria. Można sprawdzić, czy adres e-mail jest zagrożony Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery. 📢 Ełk: Ballady ze Starej Szuflady - Koncert zespołu "Dobre Wrażenie" 1 grudnia w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbędzie się koncert zespołu "Dobre Wrażenie".

📢 Ełk: Policjanci rozdawali róże Ełccy policjanci aktywnie włączyli się w kampanię „Biała Wstążka” - STOP Przemocy Wobec Kobiet, akcję będącą symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. 📢 Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Uwierzył „doradcy inwestycyjnemu” - stracił 150 tys. zł”? 📢 Ełk: Uwierzył „doradcy inwestycyjnemu” - stracił 150 tys. zł Oszuści stosują wyrafinowane techniki manipulacji, zdobywają zaufanie, obiecują zysk bez ryzyka. Tak dał się oszukać mieszkaniec powiatu ełckiego, który stracił ponad 150 tys. złotych.

📢 Apel policji do kierujących i pieszych W miesiącach jesienno-zimowych Policja odnotowuje najwięcej wypadków z udziałem pieszych w stosunku do pozostałych miesięcy roku. Korzystanie w tym czasie z drogi wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników, zarówno pieszych, jak i kierujących.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Wideo szkolenie wojsko