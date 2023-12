Grudzień 2023 w Ełku: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przegląd listopada 2023 w Ełku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Podczas nocnego patrolu policjanci zauważyli mężczyznę, który był zagubiony i zziębnięty. Okazało się, że to obcokrajowiec, który podczas podróży miał przesiadkę w Ełku, jednak uciekł mu autobus i rozładował się telefon. Nocą w obcym mieście zupełnie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Policjanci z troski o jego życie i zdrowie zawieźli go na noc do ogrzewalni i wskazali odpowiedni przystanek, z którego rano może wyruszyć w dalszą podróż.

Służby pracowały dziś na miejscu groźnego wypadku na trasie Ełk-Grajewo. Po zderzeniu dwóch samochodów i dachowaniu jednego z nich do przydrożnego rowu, cztery ranne osoby trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.