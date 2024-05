Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.05.2024

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Kownatki w powiecie nidzickim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął 18-latek, a 36-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz północno-wschodnich częściach kraju.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z takiego artykułu przed sadem tłumaczyć się będą dwaj mężczyźni. Weszli oni do mieszkania i pomimo próśb nie chcieli go opuścić.