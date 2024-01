Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Ełk, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Już w tę niedzielę, 28 stycznia odbędzie się 32. Finał WOŚP. Co na tę okazję przygotował MOSIR w Olecku? Zapraszamy do materiału wideo.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

Będzie remont ulic: Jana i Hieronima Małeckich oraz 3 Maja w Ełku. Łączna wartość przebudowy tych dwóch sąsiadujących ze sobą dróg to ponad 3,4 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Protest rolników zaplanowano na najbliższą środę - 24 stycznia. Trwać będzie od godz. 12.00 do 14.00. Rolnicy będą protestować w 118 miejscach w kraju.

Policjanci z Ełku zabezpieczyli marihuanę w mieszkaniu 21-latka. Zgodnie z polskim prawem za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zima nie odpuszcza. Widać to także na drogach. 70-letni kierowca osobowego audi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i dachował.

Wśród wielu popularnych dziś osób, które błyszczą na czerwonym dywanie i na ekranach, są też takie, które mogą się pochwalić niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Ich przodkowie to znani i cenieni pisarze, którzy tworzyli dzieła, które odcisnęły trwały ślad w historii literatury. Oto kilka przykładów osób obecnych dziś w mediach, których rodzinne korzenie sięgają do literackich mistrzów.

Sprawne działania poszukiwawcze giżyckich policjantów przyczyniły się do szybkiego odnalezienia 87-latki. Kobieta pod nieuwagę domowników wyszła nocą z domu. Policjanci znaleźli seniorkę kilkadziesiąt metrów od domu, stojącą bez kurtki i jednego buta wśród zarośli. 86-latka została natychmiast przeniesiona do domu i przekazana medykom.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.