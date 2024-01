Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Jeziorak, niegdyś mniej atrakcyjny jak Wielkie Jeziora Mazurskie, z roku na rok zyskuje na popularności. Czy nadal oferuje walory ukierunkowane na miłośników Mazur kameralnych? I tak i nie. Mariny w Iławie powstają jak na drożdżach, mnóstwo jachtów do czarteru, bogata oferta hotelowa i restauracyjna. Jednak rozległość jeziora, wielość zatok, zatoczek i wysp daje jeszcze żeglarzom szanse na znalezienie zacisznej przystani.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia na drodze doszło dziś, w sobotę 20 stycznia przed południem w miejscowości Maciejewo w gminie Braniewo. Kierowca samochodu osobowego daewoo najprawdopodobniej przeszarżował na śliskiej drodze i wypadł z jezdni na pobocze. Na szczęście jechał sam i nic poważnego mu się nie stało.

Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie zatrzymali mężczyznę, który prowadził sklep z akcesoriami tytoniowymi. Oprócz legalnych wyrobów akcyzowych miał lewy tytoń. Teraz sąd skazał go na grzywnę 45 tys. zł za handel lewymi wyrobami akcyzowymi.

Plany szybkiego zysku miał 40-latek, który kilka dni temu przyjechał do Ełku. Chciał dorobić na ukradzionych ze sklepów rzeczach. Szybko został zatrzymany i pomysł zarobku się nie powiódł. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

W szkołach średnich odbywają się studniówki. Niektórzy uczniowie decydują się, by wykonać nietypowe polonezy czy inne tańce. Ta studniówka była jednak wyjątkowa z innego powodu. Osobą towarzyszącą jednej z uczennic był znany raper Mata. Zobaczcie, co zrobił na studniówce.

Stroje na studniówkę 2024 to temat, który z pewnością interesuje wielu maturzystów. Licealiści chcą wybrać idealną suknię lub garnitur oraz dodatki, które sprawią, że wyróżnią się z tłumu. W sieci pojawiło się nagranie z jednej z tegorocznych studniówek, a stroje maturzystów zachwyciły internautów. Zobaczcie.

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?