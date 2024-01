Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Ełku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ełk, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zabawy karnawałowe i domówki sprzyjają podawaniu szybkich i smacznych przystawek na zimno. Warto zastanowić się jakim przysmakiem podbić podniebienia gości. Poznaj nasze sprawdzone przepisy na przystawki do podania na zimno, które umilą czas spędzony z rodziną.

Które miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Szczytno? A może Giżycko lub Gołdap? Do 15 stycznia do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.