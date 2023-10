Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pogoda sprzyja wyborowi roweru jako środka transportu. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach na drodze, bo miłośnicy rowerów mogą sporo stracić, jeśli będą łamać przepisy. Tak jak nietrzeźwy 52-letni rowerzysta zatrzymany przez policjantów w Ełku. Wsiadając na rower nie sądził, że będzie go to kosztowało aż 2500 złotych.

Doceniając zaangażowanie młodzieży z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Anikar i Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku policjanci zaprosili ich do komendy, żeby podziękować za bardzo udaną współpracę przy ćwiczeniach „Wodnik 2023”.

Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Mimo, że oszustwa „na policjanta” to nic nowego, to jego ofiar nie brakuje. 63 tys. złotych stracił 85 – letni mieszkaniec powiatu giżyckiego, który po rozmowie z fałszywym policjantem uwierzył, że jego córka spowodowała poważny wypadek drogowy. Gotówkę przekazał obcemu mężczyźnie, który przyszedł do jego miejsca zamieszkania.

Wtorkowy wczesny wieczór przyniósł niezwykłe wydarzenie do zamku w Ostródzie, gdzie mieszkańcy oraz kandydaci Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się, by powitać byłą premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecną europosłankę Beatę Szydło. Spotkanie, które odbyło się w reprezentacyjnej sali zamku, było organizowane przez senator Bogusławę Orzechowską, lidera okręgu 34 do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Leonarda Krasulskiego, oraz wiceministra aktywów Państwowych, Andrzeja Śliwkę.