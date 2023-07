Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Od 7 do 9 lipca 2023 r. na placu Jana Pawła II w Ełku odbywa się Food Truck Festivals.

Lato w pełni, stragany na targowiskach uginają się od soczystych i słodkich owoców. Do wyboru jest całkiem sporo. Poza malinami, kupimy też czereśnie, wiśnie, pojawia się pierwszy agrest i porzeczka. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeden z największych zakładów pracy w oleckim powiecie planuje zwolnienia grupowe. Mowa o spółce Silvan, która zajmuje się produkcją wyrobów z drewna do ogrodu. Pracę stracą 262 osoby.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Coraz więcej zagranicznych turystów decyduje się na wypoczynek w Polsce. Nasze miasta i oferujące niezapomniane widoki góry co jakiś czas pojawiają się w zestawieniach najlepszych kierunków wyjazdowych w europejskich mediach. Teraz nadszedł czas na nadmorskie miejscowości, bowiem krajowe plaże zostały wyróżnione przez „The Sun". Brytyjski dziennik ujawnił powody, dla których warto wypocząć właśnie w tym zakątku Polski.

4 lipca 2023 roku w biurze Harasim Nieruchomości w Olecku, odbył się dzień otwarty z ekspertem do spraw kredytów - Wiktorem Bereśniewiczem.

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dla 19-letniego mieszkańca Ełku. W miniony weekend młody mężczyzna bez wyraźnego powodu wywołał awanturę w miejscu publicznym pod sklepem. Jego agresja przybierała na sile, aż w końcu wyciągnął nóż i ugodził nim jednego ze znajdujących się tam mężczyzn. Potem rzucił nożem w kierunku innych osób i trafił w głowę kobiety.