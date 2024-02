Luty w Ełku: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Ełku, najważniejsze informacje miesiąca

Ferie to dla dzieci czas większej swobody i poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi. Niestety u niektórych dzieci beztroska zmierza w złym kierunku i przybiera postać łamania prawa. Tak jak to było w przypadku dwóch koleżanek w wieku 12 lat, które w sklepie ukradły kosmetyki o łącznej wartości blisko 450 złotych.

Policjanci dostrzegli nocą mężczyznę leżącego w śniegu w Ełku. Z troski o jego życie i zdrowie wezwali pogotowie, bo mężczyzna był zziębnięty. 38-latek nie wymagał hospitalizacji, więc z uwagi na zagrożenie jego życia policjanci doprowadzili go do komendy, żeby mógł bezpiecznie spędzić noc.

Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.