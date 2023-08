Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Ełku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ełku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc”?

Przegląd lipca 2023 w Ełku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym. 📢 Ile kosztują owoce sezonowe w lipcu 2023? Oto aktualne ceny. Czy jest drogo? Tyle zapłacisz za maliny, borówki i wiśnie Lato w pełni. Czy stragany na targowiskach wciąż uginają się od soczystych i słodkich owoców? Do wyboru jest całkiem sporo. Trwa sezon na wiśnie i borówkę amerykańską, poza tym kupimy jeszcze maliny, agrest i porzeczkę. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie jednak kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

📢 10 najbardziej niezwykłych zamków na Warmii i Mazurach. Który jest najpiękniejszy, gdzie ukryto św. Graala, w którym zamku można nocować? Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.

Prasówka sierpień Ełk: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ełk: Przejażdżka rowerowa za 5 tysięcy złotych Dwaj nietrzeźwi bracia przejechali obok stojącego patrolu policyjnego. Policjanci zaniepokojeni ich stylem jazdy zatrzymali ich do kontroli. Mężczyźni od razu potwierdzili, że rzeczywiście spożywali wcześniej alkohol i dlatego właśnie poruszają się chodnikiem.

📢 Ełk: Próby wyłudzania pieniędzy metodą "na wnuczka" Policjanci z Ełku dostają sygnały o próbach wyłudzeń pieniędzy metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Cieszy fakt, że seniorzy zachowują czujność i nie przekazują swoich oszczędności oszustom. 📢 Ełk: Kolejna ofiara oszustwa. Kobieta straciła 30 tysięcy złotych Oszust zadzwonił i podał się za konsultanta bankowego oraz poinforował o niepokojących transferach pieniężnych na koncie potencjalnej ofiary. Aby zapobiec rzekomej kradzieży pieniędzy, fałszywy „konsultant” poleca zainstalowanie aplikacji. W ten sposób oszust uzyskuje dostęp do naszego urządzenia i tym samym konta. Mieszkanka Ełku uwierzyła takiemu „konsultantowi” i w rezultacie straciła 30 tys. złotych. 📢 Ełk: Kierowca motoroweru i pasażerka ranni po zderzeniu z busem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - to osoby, które szczególnie są narażone na skutki zdarzeń drogowych. Niestety zdarzenie z powiatu ełckiego to pokazuje. Kierowca motoroweru i pasażerka trafili do szpitala po zderzeniu z busem.

📢 Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ełku, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ełk: Ranny motocyklista śmigłowcem przetransportowany do szpitala”? 📢 Ełk: Ranny motocyklista śmigłowcem przetransportowany do szpitala Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku w miejscowości Turowo. Ranny 27-letni motocyklista śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w Ełku. Policjanci apelują do motocyklistów o bezpieczną i rozważną jazdę oraz unikanie ryzykownych manewrów. 📢 Ełk: Policja poszukuje mężczyzny widocznego na zdjęciach z monitoringu Policjanci pracują nad sprawą przywłaszczenia telefonu w Ełku. Poszukiwany jest mężczyzna widoczny na zdjęciach z monitoringu. Jeśli ktoś rozpoznaje tę osobę proszony jest o kontakt z policjantami.

📢 Ełk: Zaczepki, wulgaryzmy i kastet. Agresywny 37-latek zatrzymany Pijany 37-latek zachowywał się agresywnie na ełckiej promenadzie, zaczepiał i wyzywał postronne osoby. W trakcie interwencji policjantów nadal był wulgarny i nie stosował się po poleceń zachowania zgodnego z prawem. Policjanci znaleźli u niego kastet. 📢 Inscenizacja zwycięskiej bitwy pod Prostkami z 1656 roku W niedzielne popołudnie w Prostkach odbył się piknik historyczny, który rozpoczął się mszą świętą, a następnie przemarszem wojsk polsko-szwedzkich na plac rekonstrukcji Bitwy pod Prostkami z 1656 roku. 📢 Smakowite podróże kulinarne na Food Truck Festivals w Ełku Od 7 do 9 lipca 2023 r. na placu Jana Pawła II w Ełku odbywa się Food Truck Festivals.

📢 Już dziś startuje Food Truck Festivals w Ełku! W dniach 7-9.07.2023 r. w Ełku odbywa się Food Truck Festivals.

📢 Olecko: Uroczyste otwarcie Młodzieżowego Klubu Rozwoju "Strefa Młodych" 7 lipca 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowo powstałego Młodzieżowego Klubu Rozwoju "Strefa Młodych". 📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty we poszczególnych województwach. Wiemy, gdzie uczniom poszło najlepiej. Przodują dwa regiony Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Uczniowie mogli więc uzupełnić wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Zobacz, w jakim regionie egzamin ósmoklasisty poszedł najlepiej.

