Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ełku najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ełk: 12-latki ukradły cała gamę kosmetyków do makijażu”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!